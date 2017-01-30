Кевин Де Брюйне: В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» стал играть намного лучше
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал неудачное выступление своей команды.
«Такое случается. Но я думаю, что в нынешнем сезоне мы стали играть намного лучше. В матче с «Тоттенхэмом» мы доминировали на протяжении всей игры, однако, как вы помните, матч завершился вничью. Таков футбол», – приводит слова бельгийца официальный сайт «горожан».
На данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы, набрав 43 очка, занимают шестое место в таблице АПЛ.
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