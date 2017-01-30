Дубли Жердева и Аляева помогли «Торпедо» обыграть «Спартак»
«Торпедо» дома взяло верх над «Спартаком» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Николай Жердев (дважды), Артем Аляев (дважды) и Евгений Мозер, у гостей - Константин Глазачев.
Нижегородцы вернулись на третье место в Западной конференции, москвичи идут в ней тринадцатыми.
1 февраля «Торпедо» примет ХК «Сочи», «Спартак» также следующий матч проведет с сочинцами, но 3 февраля.
Матч
Торпедо - Спартак - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы:
Жердев (Грачев, Эштон), 11:33 (1:0). Глазачев (Радил), 12:45 (1:1). Жердев (Рассказов, Баранцев), 26:50 (2:1). Аляев (Фролов, Даугавиньш), 40:29 (3:1 - бол.). Аляев (Фролов), 45:43 (4:1 - бол.). Мозер (Егоршев, Норман), 49:43 (5:1).
Место и дата
30 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически