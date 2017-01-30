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Исполком МПК отказался допускать российских паралимпийцев к отбору на Паралимпиаду-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня Пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР) распространила следующий пресс-релиз:

«Паралимпийским комитетом России (ПКР) получен ответ от Международного Паралимпийского комитета (МПК) за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны.

В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам Исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в г.Бонн (Германия). После обсуждения этого вопроса Исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР.

Со своей стороны, хотелось бы заявить следующее:

- ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством;

- ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским Играм в Корее;

- ПКР подтверждает, что главное его дело – развитие Паралимпийского движения в России, привлечение во всех регионах страны как можно большего числа людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом;

- ПКР продолжит активную работу по обеспечению чистоты паралимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском обществе атмосферы нетерпимости к употреблению допинга в спорте;

- Принципиальная позиция ПКР – допингу не должно быть места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует;

- ПКР продолжит строго выполнять свои обязательства и тесно взаимодействовать с международными организациями по антидопинговому обеспечению спортсменов», - говорится в пресс-релизе. 


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