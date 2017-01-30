Понтус Вернблум: Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, насколько далеко сейчас простираются его карьерные амбиции.

Шведу - 30 лет. В этом сезоне он провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

«В текущее трансферное окно никаких предложений по мне не было, я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб. Я в любом случае уже не буду играть в «Реале» или «Барселоне» и прекрасно отдаю себе в этом отчет. Сейчас мои амбиции - играть в футбол и наслаждаться им», - цитирует Вернблума ТАСС.

Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2018 года.

«Переговоров о новом контракте не было. Посмотрим, что произойдет дальше, но я стараюсь сейчас сосредоточиться на настоящем и не хочу думать, что случится в будущем. Чем старше я становлюсь, тем больше я ценю настоящий момент, стараюсь не думать, что будет через месяц или два. У меня остается не так много футбольных лет на высоком уровне, и сейчас я максимально наслаждаюсь игрой», - отметил полузащитник.