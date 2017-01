Нецид перешел в «Легию» (фото)

Форвард турецкого «Бурсаспора» Томаш Нецид переехал в чемпионат Польши.

Как сообщает официальный сайт «Легии», экс-игрок московского ЦСКА был арендован варшавским клубом до конца текущего сезона. Отмечается, что футболист будет выступать в новой команде под 24-м номером.

Done deal: Tomas Necid joins Legia on loan from @BursasporSk! 👊 Welcome, @Necka7! https://t.co/X0qu1Pscfy pic.twitter.com/Oe8y9dpljN