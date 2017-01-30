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Нецид перешел в «Легию» (фото)

Источник:  ФК «Легия»Комментарии

Форвард турецкого «Бурсаспора» Томаш Нецид переехал в чемпионат Польши.

Как сообщает официальный сайт «Легии», экс-игрок московского ЦСКА был арендован варшавским клубом до конца текущего сезона. Отмечается, что футболист будет выступать в новой команде под 24-м номером. 

Напомним, Нецид стал игроком «Бурсаспора» летом 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах своей команды, не отметившись голевыми действиями на поле.

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