Нецид перешел в «Легию» (фото)
Форвард турецкого «Бурсаспора» Томаш Нецид переехал в чемпионат Польши.
Как сообщает официальный сайт «Легии», экс-игрок московского ЦСКА был арендован варшавским клубом до конца текущего сезона. Отмечается, что футболист будет выступать в новой команде под 24-м номером.
Done deal: Tomas Necid joins Legia on loan from @BursasporSk! 👊 Welcome, @Necka7! https://t.co/X0qu1Pscfy pic.twitter.com/Oe8y9dpljN— Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) 30 января 2017 г.
Напомним, Нецид стал игроком «Бурсаспора» летом 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах своей команды, не отметившись голевыми действиями на поле.
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