Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо5 : 1Спартак
Бенди  Казахстан0 : 8Россия
Хоккей  Йокерит0 : 3Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Мордовия» рассталась с Черышевым и Бибиковым

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно «Советскому спорту», в «Мордовии» произошли кадровые изменения: отправлены в отставку генеральный директор Владимир Бибиков и главный тренер Дмитрий Черышев.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Марат Мустафин. Вместе с тем появились первые признаки выхода команды из зимней спячки: «Мордовия» прошла медосмотр в Москве и во вторник вылетает на сбор в крымскую Евпаторию.

- Собралась вся команда, - подтвердил корреспонденту «Советского спорта» защитник «Мордовии» Евгений Осипов. - Летим в Евпаторию.

- Слышали про перестановки в руководстве?

- Да. Но как прокомментировать, не знаю. Просто слышал.

- Вы ведь должны были выйти из отпуска еще 5 января?

- Должны. Но не вышли из-за задолженностей. Нам сказали: сидите по домам, ждите, когда вызовут. Новости узнавали из интернета: кто-то с кем-то встречался, общался, министр спорта и губернатор вроде бы что-то обещали… В итоге нас вызвали. Начинаем работать с 1 февраля.

- А что с деньгами?

- Сказали – день-два потерпите, все наладится. Терпим.

ВРИО главного тренера Марат Мустафин, которому дозвонился корреспондент «Совесткого спорта», от комментариев отказался, сославшись на то, что едет в поезде. Но вылет команды в Евпаторию подтвердил.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Министр спорта Мордовии: С понедельника начинаем расплачиваться с футболистамиМинистр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев сообщил, что задолженности перед игроками «Мордовии» начнут погашаться со следующей недели.«Мордовия» ушла в себя«Мордовия» ушла в себяВ саранской команде сложилась уникальная даже для российского футбола ситуация: нет ни денег, ни тренировок, ни желания что-то менять.Фибел прибыл на просмотр в «Анжи»Бывший защитник «Мордовии» и «Амкара» Тома Фибел, ныне выступающий за сербскую «Црвену Звезду», может вернуться в РФПЛ, сообщает Sportbox.Министр: «Мордовия» начнет погашать долги перед игроками со следующей неделиМинистр спорта Республики Мордовия Владимир Киреев, сообщил, что финансовая ситуация в «Мордовии» начинает выравниваться.«Енисей» подписал нападающего Саркисова«Енисей» подписал контракт с нападающим Артуром Саркисовым, сообщает официальный твиттер краснояроского клуба.Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о том, возможна ли его отставка или нет.Игроки «Мордовии» готовы бастоватьГенеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о серьезных намерениях игроков саранской «Мордовии», которым несколько месяцев не платят зарплату.«Мордовия» рассталась с нападающим Саркисовым«Мордовия» расторгла контракт с нападающим Артуром Саркисовым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.Мутко обсудил финансовые проблемы «Томи» и «Мордовии» с главами регионовПрезидент РФС Виталий Мутко провел переговоры с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.Дмитрий Черышев: Переход Дениса в «Депортиво»? Хорош бред писать!Отец полузащитника Вильярреала Денсиа Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что Денис якобы может перейти в «Депортиво».Игорь Шитов: За последние три месяца в «Мордовии» никаких выплат так и не пришлоЗащитник «Астаны» Игорь Шитов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации в «Мордовии».«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохо«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохоЭкс-защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС.«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцев«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцевЗащитник «Астаны» Игорь Шитов в интервью «Советскому спорту» – о чемпионате Казахстана, долгах «Мордовии» и Викторе Гончаренко.Игроки «Мордовии» написали письмо Мутко по поводу многомесячных долгов в клубеЭкс-защитник саранской «Мордовии», а ныне игрок «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС Виталию Мутко по поводу многомесячных долгов по зарплате.Дмитрий Черышев: Рано говорить об успехах ЗиданаБывший тренер в системе мадридского «Реала» Дмитрий Черышев - о Зидане.Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Мордовии» Курочкин подозревается в незаконном обороте наркотиковРоссийский футболист, полузащитник Кирилл Курочкин был задержан полицией. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.«Химки» обыграли «Мордовию» со счетом 4:3Матч 24-го тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Мордовией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Мордовии».Футболисты «Мордовии» пишут письмо Путину в связи с долгами клуба22 футболиста «Мордовии» хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с задолженностями по зарплате.«Тамбов» обыграл «Мордовию» в ФНЛ«Тамбов» дома взял верх над «Мордовией» (2:1) в 22-м туре первенства ФНЛ.Далибор Стеванович: Последний раз зарплату в «Мордовии» платили в февралеБывший игрок «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал о долгах саранского клуба.
Главные новости
Другие
Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путь
Футбол
«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова
Хоккей
Дубли Жердева и Аляева помогли «Торпедо» обыграть «Спартак»
Футбол
«Мордовия» рассталась с Черышевым и Бибиковым
Футбол
Понтус Вернблум: Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб
Олимпиада
Исполком МПК отказался допускать российских паралимпийцев к отбору на Паралимпиаду-2018
Футбол
Китайский клуб предлагает за Руни 20 миллионов фунтов
Футбол
Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит из «Челси»
Футбол
«Реал» предложил услуги Бензема «Арсеналу» и «Челси»
Футбол
Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»
все новости
Мордовия
Мордовиякалендарьстатистика
Владимир Бибиков
Владимир Бибиковвсе новости
Дмитрий Черышев
Дмитрий Черышеввсе новости