«Мордовия» рассталась с Черышевым и Бибиковым

Как стало известно «Советскому спорту», в «Мордовии» произошли кадровые изменения: отправлены в отставку генеральный директор Владимир Бибиков и главный тренер Дмитрий Черышев.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Марат Мустафин. Вместе с тем появились первые признаки выхода команды из зимней спячки: «Мордовия» прошла медосмотр в Москве и во вторник вылетает на сбор в крымскую Евпаторию.

- Собралась вся команда, - подтвердил корреспонденту «Советского спорта» защитник «Мордовии» Евгений Осипов. - Летим в Евпаторию.

- Слышали про перестановки в руководстве?

- Да. Но как прокомментировать, не знаю. Просто слышал.

- Вы ведь должны были выйти из отпуска еще 5 января?

- Должны. Но не вышли из-за задолженностей. Нам сказали: сидите по домам, ждите, когда вызовут. Новости узнавали из интернета: кто-то с кем-то встречался, общался, министр спорта и губернатор вроде бы что-то обещали… В итоге нас вызвали. Начинаем работать с 1 февраля.

- А что с деньгами?

- Сказали – день-два потерпите, все наладится. Терпим.

ВРИО главного тренера Марат Мустафин, которому дозвонился корреспондент «Совесткого спорта», от комментариев отказался, сославшись на то, что едет в поезде. Но вылет команды в Евпаторию подтвердил.