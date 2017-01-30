Димитри Пайе: Начал борьбу с «Вест Хэмом» давно, мне было некомфортно в этом клубе

Новичок «Марселя» Димитри Пайе, перешедший во французский клуб из «Вест Хэма», рассказал, что давно планировал покинуть лондонский клуб.

Ранее футболист заявил, что если англичане не продадут его в текущее трансферное окно, то он нанесет себе травму.

«Не собираюсь оправдываться. Мой уход из «Вест Хэма» должен был случиться. Я начал борьбу с клубом уже давно, поскольку мне было очень некомфортно в этой команде», – приводит слова Пайе Goal.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока сборной Франции обошелся «Марселю» в 25 млн фунтов.