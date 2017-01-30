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Димитри Пайе: Начал борьбу с «Вест Хэмом» давно, мне было некомфортно в этом клубе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок «Марселя» Димитри Пайе, перешедший во французский клуб из «Вест Хэма», рассказал, что давно планировал покинуть лондонский клуб.

Ранее футболист заявил, что если англичане не продадут его в текущее трансферное окно, то он нанесет себе травму. 

«Не собираюсь оправдываться. Мой уход из «Вест Хэма» должен был случиться. Я начал борьбу с клубом уже давно, поскольку мне было очень некомфортно в этой команде», – приводит слова Пайе Goal.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока сборной Франции обошелся «Марселю» в 25 млн фунтов.

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