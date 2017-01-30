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ФК «Крылья Советов» подпишут игрока по FIFA

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Российский футбольный клуб «Крылья Советов» подпишет контракт с игроком по FIFA Максимом Кирилловым.

29 января прошел турнир по FIFA 17 среди болельщиков клуба за право представлять «Крылья Советов» на соревнованиях под эгидой РФПЛ. Максим Кириллов стал сильнейшим игроком среди всех участников турнира и с ним на этой неделе будет подписан контракт и проведена презентация в качестве официального представителя «Крыльев Советов».

«Меня переполняют эмоции. Готовился к этому турниру две недели и считаю, заслуженно выиграл. Очень рад, что подпишу контракт с любимыми «Крыльями», ведь я с детства болею за наш клуб и хожу на «Металлург». Спасибо организаторам за такую возможность!», – поделился впечатлениями Максим.

Напомним, что своих киберспортсменов уже имеют «Уфа», «Волга» и «Спартак».

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