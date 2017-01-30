«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова

«Анжи» прервал переговоры по аренде защитника московского «Динамо» Виталия Дьякова, сообщили ТАСС в пресс-службе махачкалинцев.

27-летний игрок проходил просмотр в «Анжи» на зимнем сборе команды в Турции.

«По Дьякову переговоры прерваны. Было затягивание процесса подписания, а в условиях конкуренции со стороны других претендентов решено было пойти на такой шаг», - сказали в пресс-службе.

В этом сезоне Дьяков выступал на правах аренды за «Томь». Он провел в чемпионате России 14 матчей, но из-за финансовых проблем в клубе расторг контракт с «Томью» после первой части сезона.





