Владимир Путин поддержал проведение Итогового турнира WTA в Петербурге

Член директората по общим вопросам Spb Ladies Trophy Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу провести в Петербурге женский Итоговый турнир.

– Президент России поддержал инициативу провести женский Итоговый турнир в Петербурге. Мы пробуем отбить его у Сингапура. Владимир Путин поставил свою резолюцию на нашем прошении – это очень большое дело.

Мы уверены, что Итоговый турнир в Петербурге пройдет. Сейчас мы ведем разговор про 2018-й, но даже если не сразу – в 2019-м точно мы его получим. Вопрос теперь только в переговорах с WTA, и часть переговоров пройдет здесь, в Петербурге: руководители уже здесь, в том числе и для оценки организаторов. В прошлом году такого внимания не было, после успеха турнира-2016 аж 18 представителей WTA с первого дня оценивают Петербург. Мы гостей принимаем, работаем с ними – делаем все, чтобы такой престижный Итоговый турнир прошел у нас, - сказал Камельзон в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Сингапур принимает Итоговый турнир WTA с 2014 года. В 2016 году победительницей турнира стала Доминика Цибулкова. Ранее генеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев заявлял о возможности проведения Итогового турнира WTA в Петербурге.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.

Поддержка Путина и «пушка страшная». Громкий турнир в Петербурге начался