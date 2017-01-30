Владимир Путин поддержал проведение Итогового турнира WTA в Петербурге
Член директората по
общим вопросам Spb Ladies Trophy Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «Советского
спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, что президент РФ Владимир Путин поддержал
инициативу провести в Петербурге женский Итоговый турнир.
– Президент России поддержал инициативу провести женский
Итоговый турнир в Петербурге. Мы пробуем отбить его у Сингапура. Владимир Путин
поставил свою резолюцию на нашем прошении – это очень большое дело.
Мы уверены, что Итоговый турнир в Петербурге пройдет. Сейчас
мы ведем разговор про 2018-й, но даже если не сразу – в 2019-м точно мы его
получим. Вопрос теперь только в переговорах с WTA, и часть переговоров пройдет
здесь, в Петербурге: руководители уже здесь, в том числе и для оценки
организаторов. В прошлом году такого внимания не было, после успеха
турнира-2016 аж 18 представителей WTA с первого дня оценивают Петербург. Мы
гостей принимаем, работаем с ними – делаем все, чтобы такой престижный Итоговый
турнир прошел у нас, - сказал Камельзон в интервью корреспонденту «Советского
спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Сингапур принимает Итоговый турнир WTA с 2014 года.
В 2016 году победительницей турнира стала Доминика Цибулкова. Ранее генеральный
директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев заявлял о возможности проведения
Итогового турнира WTA в Петербурге.
Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.
Поддержка Путина и «пушка страшная». Громкий турнир в Петербурге начался