«Ювентус» объявил о переходе форварда «Асколи» (фото)
20-летний нападающий Риккардо Орсолини стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.
Отмечается, что игрок пополнил ряды действующего чемпиона Италии из «Асколи», а сумма трансфера составила 6 млн евро. Еще 4 млн евро клуб может получить в виде различных бонусов.
Также сообщается, что футболист подписал контракт до 30 июня 2021 года, но текущий сезон он доиграет в составе своей прежней команды на правах аренды.
UFFICIALE - Riccardo Orsolini è bianconero https://t.co/Q96qhwMWEX #BenvenutoRiccardo pic.twitter.com/2UPKI4adq9— JuventusFC (@juventusfc) 30 января 2017 г.
На данный момент в активе Орсолини 22 матча в Серии В и 4 гола.
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