«Ювентус» объявил о переходе форварда «Асколи» (фото)

20-летний нападающий Риккардо Орсолини стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Отмечается, что игрок пополнил ряды действующего чемпиона Италии из «Асколи», а сумма трансфера составила 6 млн евро. Еще 4 млн евро клуб может получить в виде различных бонусов.

Также сообщается, что футболист подписал контракт до 30 июня 2021 года, но текущий сезон он доиграет в составе своей прежней команды на правах аренды.

На данный момент в активе Орсолини 22 матча в Серии В и 4 гола.