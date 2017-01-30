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«Ювентус» объявил о переходе форварда «Асколи» (фото)

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

20-летний нападающий Риккардо Орсолини стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Отмечается, что игрок пополнил ряды действующего чемпиона Италии из «Асколи», а сумма трансфера составила 6 млн евро. Еще 4 млн евро клуб может получить в виде различных бонусов. 

Также сообщается, что футболист подписал контракт до 30 июня 2021 года, но текущий сезон он доиграет в составе своей прежней команды на правах аренды.

На данный момент в активе Орсолини 22 матча в Серии В и 4 гола.

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