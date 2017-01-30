Нападающий «Марселя» перешел в «Милан» (фото)
Аргентинский форвард Лукас Окампос на правах аренды перешел из «Дженоа» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.
Отмечается, что соглашение с «Марселем», который владеет правами на игрока, рассчитано до 30 июня 2017 года.
Official Statement— AC Milan (@acmilan) 30 января 2017 г.
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Comunicato Ufficiale
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В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл в Серии A 14 матчей и забил три гола.
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