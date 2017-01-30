Нападающий «Марселя» перешел в «Милан» (фото)

Аргентинский форвард Лукас Окампос на правах аренды перешел из «Дженоа» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.

Отмечается, что соглашение с «Марселем», который владеет правами на игрока, рассчитано до 30 июня 2017 года.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл в Серии A 14 матчей и забил три гола.