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Нападающий «Марселя» перешел в «Милан» (фото)

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Аргентинский форвард Лукас Окампос на правах аренды перешел из «Дженоа» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.

Отмечается, что соглашение с «Марселем», который владеет правами на игрока, рассчитано до 30 июня 2017 года.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл в Серии A 14 матчей и забил три гола.

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