Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путь

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев высказался о решении МПК (Международного паралимпийского комитета) отказать российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР.

«Комментарий по сегодняшнему скандалу не подразумевает полутонов и неуместного закругления дипломатическими фразами. Решение Международного паралимпийского комитета, отклонившего предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм, напрочь противоречит олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права.

Чудовищная практика «коллективной ответственности» как излюбленный инструмент многих международных чиновников, а также продолжающаяся дискриминация спортсменов по национальному признаку – это тупиковый путь, разъедающий и разрушающий сам фундамент мирового спорта», – сказал Дегтярев, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».