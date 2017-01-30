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Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путь

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев высказался о решении МПК (Международного паралимпийского комитета) отказать российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР. 

«Комментарий по сегодняшнему скандалу не подразумевает полутонов и неуместного закругления дипломатическими фразами. Решение Международного паралимпийского комитета, отклонившего предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм, напрочь противоречит олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права.

Чудовищная практика «коллективной ответственности» как излюбленный инструмент многих международных чиновников, а также продолжающаяся дискриминация спортсменов по национальному признаку – это тупиковый путь, разъедающий и разрушающий сам фундамент мирового спорта», – сказал Дегтярев, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

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