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Леонардо Ульоа: Больше не хочу выступать за «Лестер», Раньери предал меня

Источник:  Twitter.comКомментарии

Форвард «Лестера» Леонардо Ульоа выступил с обращением к фанатам, отметив, что он больше не собирается выступать за английский клуб.

«При всем уважении к болельщикам... я больше не буду выступать за «Лестер». Раньери предал меня», – написал аргентинец на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что наставник «лис» не отпустил игрока в другую команду.

Ульоа выступает за «Лестер» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел во всех турнирах 19 матчей и забил один гол.

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