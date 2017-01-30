Леонардо Ульоа: Больше не хочу выступать за «Лестер», Раньери предал меня

Форвард «Лестера» Леонардо Ульоа выступил с обращением к фанатам, отметив, что он больше не собирается выступать за английский клуб.

«При всем уважении к болельщикам... я больше не буду выступать за «Лестер». Раньери предал меня», – написал аргентинец на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что наставник «лис» не отпустил игрока в другую команду.

Ульоа выступает за «Лестер» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел во всех турнирах 19 матчей и забил один гол.