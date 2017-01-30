«МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии сыграет против «Блэкберна»
Сегодня, 30 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.
Как сообщает BBC, матчи данной стадии будут сыграны с 17 по 20 февраля.
Список встреч выглядит следующим образом:
«Бернли» – «Линкольн Сити»,
«Фулхэм» – «Тоттенхэм»,
«Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед»,
«Саттон Юнайтед» – «Арсенал»,
«Мидлсбро» – «Оксфорд Юнайтед»,
«Вулверхэмптон» – «Челси»,
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»,
«Миллуолл» – победитель пары «Дерби Каунти» – «Лестер».
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