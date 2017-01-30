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МПК: Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой, санкции будут сняты

Источник:  Международный паралимпийский комитет (IPC)Комментарии

На официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК) появилось сообщение, адресованное ПКР относительно участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях на Паралимпиаду-2018.

Ранее стало известно о том, что МПК  отказал спортсменам из РФ участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018.

«Решение МПК не обязательно закрывает двери на возможное участие России в Паралимпиаде в следующем году. Если ПКР продолжит в полной мере сотрудничать с целевой группой МПК и будет полностью удовлетворять критериям восстановления до Игр в Пхенчхане, санкции с ПКР будут сняты. И спортсмены либо смогут принять участие в квалификационных соревнованиях, либо альтернативным путём через запрос в МПК на квоты участвовать в Играх», – говорится в сообщении.

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