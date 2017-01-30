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Андрей Лунев: На верхней строчке в РФПЛ пока не «Зенит», но в мае должно быть наоборот

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о борьбе за чемпионство между петербургским клубом и «Спартаком».

- Уже смотрю только на две первые строчки таблицы. На самой верхней пока не мы, но в мае должно быть наоборот.

- Как соперничество «Зенита» и «Спартака» выглядело со стороны?
- Случайным его точно не назовешь. «Спартак» выдал результат, у «Зенита» он оказался чуть хуже. Но впереди 13 туров. Это 39 очков! Плюс очная встреча в Москве, - приводит слова Лунева официальный сайт «Зенита».

Напомним, Лунев перешел в «Зенит» из «Уфы» в зимнее трансферное окно. Петербургский клуб с 35 очками занимает второе место в РФПЛ, отставая на пять очков от «Спартака».

Следующий матч в чемпионате Росси команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА. Со «Спартаком» сине-бело-голубые сыграют 15 апреля. В домашнем матче против красно-белых  «Зенит» одержал победу со счетом 4:2.

«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов

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