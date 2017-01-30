«Челси» нацелился на форварда «Селтика» Дембеле

Как сообщает Sky Sports, «Челси» вступил в борьбу за форварда «Селтика» Муссу Дембеле.

Отмечается, что шотландский клуб готов отпустить своего футболиста за 40 млн фунтов. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Ливерпуль», который готов выложить за него 20 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 20-летний Дембеле провел во всех турнирах 38 матчей, забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста шотландской команды в 3 млн евро, а его контракт с «Селтиком» рассчитан до 2020 года.