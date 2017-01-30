Де Шильо из-за травмы рискует пропустить четыре недели

Как сообщает Gazzetta dello Sport, защитник «Милана» Маттио Де Шильо получил травму в матче 22-го тура Серии А против «Удинезе» (1:2).

Отмечается, что у футболиста сборной Италии диагностировали растяжение связок правой лодыжки и он пропустит почти месяц.

Напомним, на 71-й минуте аргентинец Родриго Де Пауль нанес травму Де Шильо и получил желтую карточку. Две минуты спустя игрок хозяев принес своей команде победу, пока «россонери» играли вдесятером (итальянец покинул поле, но из-за отсутствия остановок в игре гости не могли провести замену).

В нынешнем сезоне защитник «Милана» провел во всех турнирах 19 матчей, отдал одну голевую передачу и получил три желтые карточки.