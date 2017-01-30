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Де Шильо из-за травмы рискует пропустить четыре недели

Источник:  Gazzetta dello sportКомментарии

Как сообщает Gazzetta dello Sport, защитник «Милана» Маттио Де Шильо получил травму в матче 22-го тура Серии А против «Удинезе» (1:2).

Отмечается, что у футболиста сборной Италии диагностировали растяжение связок правой лодыжки и он пропустит почти месяц.

Напомним, на 71-й минуте аргентинец Родриго Де Пауль нанес травму Де Шильо и получил желтую карточку. Две минуты спустя игрок хозяев принес своей команде победу, пока «россонери» играли вдесятером (итальянец покинул поле, но из-за отсутствия остановок в игре гости не могли провести замену).

В нынешнем сезоне защитник «Милана» провел во всех турнирах 19 матчей, отдал одну голевую передачу и получил три желтые карточки.

Матч

Удинезе - Милан - 2:1 (1:1)

Голы

Бонавентура 8 (0:1). Теро 31 (1:1). де Пауль 73 (2:1).

Состав

Удинезе: Карнезис, Самир, Фелипе, Ларанжейра, Хальфредссон, Фараони (Анджелла, 30), де Пауль (Орто, 90), Фофана (Аднан, 72), Янкто, Теро, Сапата

Милан: Доннарумма, Де Шильо (Ванджони, 74), Романьоли, Палетта, Абате, Пашалич, Локателли, Бонавентура (Деулофеу, 27), Куцка, Сусо, Бакка (Лападула, 71)

Предупреждения:

Самир, 62; де Пауль, 71; Анджелла, 83 - Пашалич, 45; Романьоли, 54

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

29 января 17:00, Фриули, Онлайн-трансляция

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