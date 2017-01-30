Агент Маурисио: У Жозе было хорошее предложение, но он остается в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Жозе Маурисио Пьер Фернандес заявил, что его клиент не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

- По Маурисио пришло предложение, мы провели переговоры и приняли решение, что время покидать Россию для него не пришло. Предложение было действительно хорошим, но Маурисио остается в «Зените», - приводит слова Фернандеса Lance.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Маурисио со стороны «Халл Сити»

Бразильский полузащитник перешел в «Зенит» в 2016 году из «Терека». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2019 года. В сезоне-2016/17 Маурисио принял участие в 20 официальных матчах за «Зенит», забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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