Алексей Ярушкин: Хоккеисты «Торпедо» были сильнее сегодня и заслуженно победили

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хозяева были сильнее сегодня и заслуженно победили. Нас надломил третий гол, пропущенный в меньшинстве. А в целом нужно играть весь матч от первой до последней смены, а не только два или полтора периода», - сказал Ярушкин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Николай Жердев (дважды), Артем Аляев (дважды) и Евгений Мозер, у гостей - Константин Глазачев. Нижегородцы вернулись на третье место в Западной конференции, москвичи идут в ней тринадцатыми.