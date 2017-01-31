Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Ярушкин: Хоккеисты «Торпедо» были сильнее сегодня и заслуженно победили

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хозяева были сильнее сегодня и заслуженно победили. Нас надломил третий гол, пропущенный в меньшинстве. А в целом нужно играть весь матч от первой до последней смены, а не только два или полтора периода», - сказал Ярушкин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Николай Жердев (дважды), Артем Аляев (дважды) и Евгений Мозер, у гостей - Константин Глазачев. Нижегородцы вернулись на третье место в Западной конференции, москвичи идут в ней тринадцатыми.

Матч

Торпедо - Спартак - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы:

Жердев (Грачев, Эштон), 11:33 (1:0). Глазачев (Радил), 12:45 (1:1). Жердев (Рассказов, Баранцев), 26:50 (2:1). Аляев (Фролов, Даугавиньш), 40:29 (3:1 - бол.). Аляев (Фролов), 45:43 (4:1 - бол.). Мозер (Егоршев, Норман), 49:43 (5:1).

Место и дата

30 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Чубаров: Несколько игроков приболели, поэтому пришлось перетасовать звеньяТренер «Торпедо» Артем Чубаров прокомментировал победу команды над «Спартаком» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Дубли Жердева и Аляева помогли «Торпедо» обыграть «Спартак»«Торпедо» дома взяло верх над «Спартаком» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Служба безопасности ЦСКА задержала спекулянтов перед матчем с «Магниткой»Служба безопасности ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:3 О.Т.) в воскресенье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.Генеральный директор «Югры»: О контракте Разина еще не думалиГенеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о будущем в клубе главного тренера Андрея Разина.Майк Кинэн может возглавить «Салават Юлаев»Как стало известно «Советскому спорту», известный канадский специалист Майк Кинэн в самое ближайшее время может стать главным тренером «Салавата Юлаева», сменив Игоря Захаркина.Стоа может обновить снайперский рекорд «Спартака»Нападающий «Спартака» Райан Стоа забросил 10 января в гостевом матче с «Салаватом Юлаевом» шайбу и довел личный счет голов до 22.Болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды после семи поражений подрядБолельщики «Салавата Юлаева», недовольные последними результатами, встретили команду в аэропорту после ее возвращения из Череповца.Карсумс пропустит матчи с «Медвешчаком» и «Слованом»Лучший бомбардир московского «Динамо» Мартиньш Карсумс не примет участия в выездных матчах регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» и «Слована» из-за травмы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе бело-голубых.Наши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея МикуликаНаши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея МикуликаВсе уверенно идет к тому, что НХЛ следующей зимой сделает в календаре короткий перерыв на «Матч звезд» вместо длинного – на Олимпиаду.«Салават Юлаев» - СКА. Умарк может пропустить матч из-за травмыНападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк получил травму в матче с череповецким «Северсталью» (2:3 ОТ), сообщил уфимский клуб в официальном сообществе «Вконтакте».Кархунен, Хиетанен и Мозякин признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 22-й недели регулярного чемпионата.Мозякин в одном шаге от рекорда РадуловаВчера в матче с ЦСКА Сергей Мозякин сделал дубль и набрал 79 (42+37) очков. До рекорда результативности КХЛ в регулярных чемпионатах, принадлежащего Александру Радулову – 80 (20+40) баллов, капитану «Магнитки» осталось набрать одно очко.Александр Гулявцев: Провели хороший овертайм, в котором нам повезло большеГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Игорь Захаркин: Я видел, как парни сражались, но нас подвели удаленияГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Александр Шаров: В третьем периоде матча против СКА взыграло самолюбие. Стыдно было проигрывать 0:5Форвард «Трактора» Александр Шаров поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).«Дай бог, чтобы не раз в год стрелял». Прохоркин сделал первый дубль за СКА«Дай бог, чтобы не раз в год стрелял». Прохоркин сделал первый дубль за СКАНиколай Прохоркин забил гол впервые с октября и постеснялся об этом поговорить, а СКА, ведя 5:0, вчистую проиграл концовку «Трактору».Стефан Да Коста: Провели отличную репетицию перед плей-оффПосле победы над «Магниткой» (4:3 ОТ) нападающий ЦСКА Стефан Да Коста рассказал о ее значимости накануне плей-офф.Егор Яковлев: В матчах с «Салаватом» и «Магниткой» интересно посмотреть, на что СКА способенЗащитник СКА Егор Яковлев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).Дмитрий Квартальнов: Порадовал овертаймПосле победы над «Металлургом» (4:3 ОТ) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов похвалил свою команду за игру в овертайме и пожурил за действия в меньшинстве.Илья Воробьев: ЦСКА интересно сыграл в овертаймеПосле поражения от ЦСКА (3:4 ОТ) главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев похвалил соперника за игру в овертайме
Главные новости
Футбол
«Лас-Пальмас» одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве «Валенсией»
Хоккей
Сборная России на старте ЧМ-2017 обыграла Казахстан
Футбол
Андрей Лунев: На верхней строчке в РФПЛ пока не «Зенит», но в мае должно быть наоборот
Другие
МПК: Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой, санкции будут сняты
Футбол
«Зенит» близок к покупке Проппера
Футбол
Леонардо Ульоа: Больше не хочу выступать за «Лестер», Раньери предал меня
Другие
Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путь
Футбол
«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова
Хоккей
Дубли Жердева и Аляева помогли «Торпедо» обыграть «Спартак»
Футбол
«Мордовия» рассталась с Черышевым и Бибиковым
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Алексей Ярушкин
Алексей Ярушкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости