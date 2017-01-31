Артем Чубаров: Несколько игроков приболели, поэтому пришлось перетасовать звенья
Тренер «Торпедо» Артем Чубаров прокомментировал победу
команды над «Спартаком» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Была хорошая игра, спасибо ребятам за нее. Единственный
минус - начали не так агрессивно, как планировали, мало играли в тело. Но в
третьем периоде смогли добавить во всех компонентах. Это хорошая победа для
нас. Несколько игроков у нас приболели, поэтому пришлось перетасовать звенья, в
том числе и отправить Вишневского в атаку. Надеемся, что к следующей игре
ребята выздоровеют», - сказал Чубаров на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, у хозяев льда отличились Николай Жердев (дважды), Артем Аляев (дважды) и Евгений Мозер, у гостей - Константин Глазачев. Нижегородцы вернулись на третье место в Западной конференции, москвичи идут в ней тринадцатыми.
Матч
Торпедо - Спартак - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы:
Жердев (Грачев, Эштон), 11:33 (1:0). Глазачев (Радил), 12:45 (1:1). Жердев (Рассказов, Баранцев), 26:50 (2:1). Аляев (Фролов, Даугавиньш), 40:29 (3:1 - бол.). Аляев (Фролов), 45:43 (4:1 - бол.). Мозер (Егоршев, Норман), 49:43 (5:1).
Место и дата
30 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция