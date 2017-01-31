Артем Чубаров: Несколько игроков приболели, поэтому пришлось перетасовать звенья

Тренер «Торпедо» Артем Чубаров прокомментировал победу команды над «Спартаком» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Была хорошая игра, спасибо ребятам за нее. Единственный минус - начали не так агрессивно, как планировали, мало играли в тело. Но в третьем периоде смогли добавить во всех компонентах. Это хорошая победа для нас. Несколько игроков у нас приболели, поэтому пришлось перетасовать звенья, в том числе и отправить Вишневского в атаку. Надеемся, что к следующей игре ребята выздоровеют», - сказал Чубаров на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Николай Жердев (дважды), Артем Аляев (дважды) и Евгений Мозер, у гостей - Константин Глазачев. Нижегородцы вернулись на третье место в Западной конференции, москвичи идут в ней тринадцатыми.