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«Лас-Пальмас» одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве «Валенсией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Лас-Пальмас» одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве «Валенсией»
Источник: La Liga

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Ханатан Виера, Маурисио Лемос и Кевин-Принс Боатенг, а у гостей единственный мяч забил Сантьяго Лоренсо.

Стоит отметить, что «летучие мыши» с 51-й минуты играли в меньшинстве, нападающий Мунир Эль-Хаддади получил вторую желтую карточку и отправился досматривать матч в подтрибунное помещение.

«Лас-Пальмас» с 28-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Валенсия» расположилась на 15-й строчке, имея в активе 19 баллов.

В следующем туре подопечные Энрике Сетьена 6 февраля сыграют на выезде с «Гранадой»,  а оранжевые двумя днями ранее примут «Эйбар».

Чемпионат Испании
20-й тур

Матч

Лас-Пальмас - Валенсия - 3:1 (1:1)

Голы

Мина 21 (0:1). Виера 42 (1:1). Лемос 58 (2:1). Боатенг 61 (3:1).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Маседо, Момо (Халилович, 73), Гомес (Тана, 64), Меса, Монторо, Боатенг, Кастельяно Д., Бигас, Виера (Ливайя, 77)

Валенсия: Алвес, Мангаля, Канселу, Гарай, Парехо, Гайя, Перес (Суарес, 46), Нани (Дзадза, 67), Эль Хаддади, Солер (Монтойя, 87), Мина

Предупреждения:

Меса, 82 - Нани, 27; Перес, 44; Эль Хаддади, 48; Парехо, 64

Удаления:

нет - Эль Хаддади, 51

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

30 января 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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