«Лас-Пальмас» одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве «Валенсией»
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своем
поле обыграл «Валенсию» со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Ханатан Виера,
Маурисио Лемос и Кевин-Принс Боатенг, а у гостей единственный мяч забил
Сантьяго Лоренсо.
Стоит отметить, что «летучие мыши» с 51-й минуты играли в
меньшинстве, нападающий Мунир Эль-Хаддади получил вторую желтую карточку и
отправился досматривать матч в подтрибунное помещение.
«Лас-Пальмас» с 28-ю очками занимает 11-е место в турнирной
таблице, а «Валенсия» расположилась на 15-й строчке, имея в активе 19 баллов.
В следующем туре подопечные Энрике Сетьена 6 февраля сыграют
на выезде с «Гранадой», а оранжевые
двумя днями ранее примут «Эйбар».
Чемпионат Испании
20-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Валенсия - 3:1 (1:1)
Голы
Мина 21 (0:1). Виера 42 (1:1). Лемос 58 (2:1). Боатенг 61 (3:1).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Маседо, Момо (Халилович, 73), Гомес (Тана, 64), Меса, Монторо, Боатенг, Кастельяно Д., Бигас, Виера (Ливайя, 77)
Валенсия: Алвес, Мангаля, Канселу, Гарай, Парехо, Гайя, Перес (Суарес, 46), Нани (Дзадза, 67), Эль Хаддади, Солер (Монтойя, 87), Мина
Предупреждения:
Меса, 82 - Нани, 27; Перес, 44; Эль Хаддади, 48; Парехо, 64
Удаления:
нет - Эль Хаддади, 51
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
30 января 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция