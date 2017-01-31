Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Витория» нанесла «Бенфике» второе поражение в сезоне чемпионата Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 19-го тура чемпионата Португалии «Витория» из Сетубала обыграла «Бенфику» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Жозе Оливейра.

Действующий чемпион страны потерпел второе поражение в чемпионате Португалии, несмотря на это с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Витория» расположилась на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.

В следующем туре «орлы» 6 февраля примут «Насьональ», а команда из города Сетубал на следующий день сыграет с «Арокай».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Толстиков: Наш конкурент сыграл странноАлександр Толстиков: Наш конкурент сыграл странноВ Португалии сыгран самый странный матч сезона. Пострадала «Лейрия», принадлежащая российским инвесторам.«Не знаю, как настроить клавиатуру». Базелюк возобновил карьеру стримера«Не знаю, как настроить клавиатуру». Базелюк возобновил карьеру стримераФорвард «Эшторила» Константин Базелюк снова в свободное время играет в видеоигры в прямом эфире.Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евроФорвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евроНападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш перешел в «Пари Сент-Жермен», сообщает официальный сайт парижан.ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за хавбека «Эшторила» ИндиоИнтерес к полузащитнику «Эшторила» Матеусу Индио проявляет ЦСКА.«ПСЖ» выигрывает борьбу у «Юнайтед» за нападающего «Бенфики»Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.Нападающий «Порту» Лопес перешел в «Вильярреал»Нападающий «Порту» Адриан Лопес на правах аренды перешел в «Вильярреал», сообщает пресс-служба испанского клуба.«Хочу славы, а не денег». История участника Кубка Конфедераций Рауля Хименеса«Хочу славы, а не денег». История участника Кубка Конфедераций Рауля Хименеса«Советский спорт» рассказывает о нападающем «Бенфики» и сборной Мексики Рауле Хименесе, который стал самым дорогим мексиканским игроком.«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику СезаруДва российских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару, сообщает ZeroZero.«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФА«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФАВ них содержится немало интересных фактов, которые и приводит «Советский спорт».«Халл Сити» объявил об аренде НиассаФорвард «Эвертона» Бай Умар Ниасс продолжит сезон в «Халл Сити». 26-летний сенегалец стал игроком «тигров» на правах аренды до конца сезона.Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»«Советский спорт» рассказывает, зачем «Зениту» понадобился защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, и какова вероятность его возвращения в Россию.«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считатьсяКлуб «Тондела», в котором на правах аренды из выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Зенит».Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся, Виталий с удовольствием вернется в РоссиюАгент Игорь Тимофеев, представляющий интересы Виталия Лысцова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу защитника ЛысцоваИгорь Тимофеев, агент принадлежащего «Бенфике» российского защитника Виталия Лысцова, подтвердил информацию, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» ЛысцовымЦентральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).«Реал» предложит «Порту» за нападающего Андре Силву 50 млн фунтов«Реал» попытается этой зимой купить нападающего «Порту» и сборной Португалии Андре Силву, сообщает The Sun.«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию приобретением двух игроков. Об этом сообщают британские СМИ.«Зенит» предложил Самарису 2,7 миллиона евро в годПолузащитник «Бенфики» Андреас Самарис в случае перехода в «Зенит» будет получать 2,7 миллиона евро в год, сообщает Ojogo.pt.Агент Самариса: Информация о переходе Андреаса в «Зенит» – всего лишь слухиАгент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса Иоаннис Эммануилидис прокомментировал сообщения в СМИ о том, что «Зенит» готов заплатить за его клиента 20 миллионов евро.«Ливерпуль» может приобрести за 50 млн фунтов нападающего «Бенфики»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.
Главные новости
Футбол
«Лас-Пальмас» одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве «Валенсией»
Хоккей
Сборная России на старте ЧМ-2017 обыграла Казахстан
Футбол
Андрей Лунев: На верхней строчке в РФПЛ пока не «Зенит», но в мае должно быть наоборот
Другие
МПК: Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой, санкции будут сняты
Футбол
«Зенит» близок к покупке Проппера
Футбол
Леонардо Ульоа: Больше не хочу выступать за «Лестер», Раньери предал меня
Другие
Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путь
Футбол
«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова
Хоккей
Дубли Жердева и Аляева помогли «Торпедо» обыграть «Спартак»
Футбол
«Мордовия» рассталась с Черышевым и Бибиковым
все новости
Витория
Виториякалендарьстатистика
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Чемпионат Португалии
Чемпионат Португалиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости