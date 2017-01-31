«Витория» нанесла «Бенфике» второе поражение в сезоне чемпионата Португалии

В матче 19-го тура чемпионата Португалии «Витория» из Сетубала обыграла «Бенфику» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Жозе Оливейра.

Действующий чемпион страны потерпел второе поражение в чемпионате Португалии, несмотря на это с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Витория» расположилась на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.

В следующем туре «орлы» 6 февраля примут «Насьональ», а команда из города Сетубал на следующий день сыграет с «Арокай».