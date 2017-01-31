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Пато стал одноклубником Витселя, перейдя из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Источник:  GloboEsporteКомментарии

Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато перешел в клуб китайской лиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает GloboEsporte.

27-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный на три года.

Ранее форвард выступал за «Челси», «Милан», «Коринтианс», «Сан-Паулу».

В составе испанского клуба Пато сыграл 24 матча, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

По данным transfermarkt.de, китайский клуб заплатил за бразильца 18 миллионов евро.

Нападающего уже поприветствовал главный тренер команды, итальянец Фабио Каннаваро, написав в твиттере: «Добро пожаловать «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Алешандро Пато». И прикрепил совместное фото.

Стоит отметить, что за клуб выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

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