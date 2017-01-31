Пато стал одноклубником Витселя, перейдя из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато перешел в клуб
китайской лиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает
27-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный на три
года.
Ранее форвард выступал за «Челси», «Милан», «Коринтианс», «Сан-Паулу».
В составе испанского клуба Пато сыграл 24 матча, в которых
забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
По данным transfermarkt.de, китайский клуб заплатил за
бразильца 18 миллионов евро.
Нападающего уже поприветствовал главный тренер команды, итальянец Фабио Каннаваро, написав в твиттере: «Добро пожаловать «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Алешандро Пато». И прикрепил совместное фото.
Ben-vindo ao Tianjin Quanjian família💪🏻💪🏻💪🏻🇨🇳🇨🇳🇨🇳 @AlexandrePato pic.twitter.com/muhJPwAIce— Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) 30 января 2017 г.
Стоит отметить, что за клуб выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.