Аксель Витсель: Добро пожаловать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Пато

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Рондон может перейти в китайский клуб Витселя Форвард «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По данным Daily Mail, «дрозды» в ближайшее время получат предложение из Китая в размере 30 миллионов фунтов стерлингов.

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Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Форвард «Вильярреала» Аленшандре Пато покинет клуб. Он будет выступать в чемпионате Китая.

«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео) Футболисты «Зенита» поздравили Халка, Акселя Витселя, Андре Виллаш-Боаша и других жителей Китая с годом петуха. А может, просто учат язык.

Аксель Витсель: Буду выкладываться по полной Новичок «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель признался, что приехал в Китай заработать, но не собирается почивать на лаврах.

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Артем Дзюба: Очень тяжелое решение принял для себя – уезжаю в Китай Форвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил на тему перехода в чемпионат Китая.

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Халк: Витсель спрашивал меня, стоит ли переезжать в Китай Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий с лета 2016 года за «Шанхай СИПГ», рассказал, что общался со своим экс-одноклубником Акселем Витселем перед его переездом в Китай.

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День в истории. Акселю Витселю – 28 лет! 12 января исполняется 28 лет бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю. Ныне он выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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