Аксель Витсель: Добро пожаловать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Пато
Бывший полузащитник «Зенита», ныне игрок «Тяньцзинь
Цюаньцзянь» Аксель Витсель поприветствовал своего нового одноклубника Алешандре
Пато.
«Добро пожаловать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», друг», - написал Витсель в твиттере, прикрепив совместное фото.
Welcome to #TianjinQuanjian amigo @AlexandrePato ✌💪 pic.twitter.com/m85Rkfim8C— Axel Witsel (@axelwitsel28) 30 января 2017 г.
Напомним, 27-летний бразилец перешел из «Вильярреала» в
китайскую команду за 18 миллионов евро. Экс-форвард «Челси» и «Милана» подписал
трехлетний контракт с новым клубом.
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