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Аксель Витсель: Добро пожаловать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Пато

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», ныне игрок «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поприветствовал своего нового одноклубника Алешандре Пато.

«Добро пожаловать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», друг», - написал Витсель в твиттере, прикрепив совместное фото.

Напомним, 27-летний бразилец перешел из «Вильярреала» в китайскую команду за 18 миллионов евро. Экс-форвард «Челси» и «Милана» подписал трехлетний контракт с новым клубом.

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