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Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»

Источник:  ФК «Гамбург»Комментарии
Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»
Источник: ФК «Гамбург»

Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

21-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный до июня 2021 года. В новом клубе Уолас будет выступать под 12-м номером.

По данным transfermarkt.de, футболист обошелся «Гамбургу» в девять миллионов евро.

Уолас является воспитанником «Гремио», за основную команду которого сыграл 74 матча, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Летом 2016 года дебютировал в составе основной национальной сборной, тем же летом в составе олимпийской сборной завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро.

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