Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»
Источник: ФК «Гамбург»
Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург»,
сообщает пресс-служба немецкого клуба.
21-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный до июня 2021 года. В новом клубе Уолас будет выступать под 12-м номером.
По данным transfermarkt.de, футболист обошелся «Гамбургу» в
девять миллионов евро.
Уолас является воспитанником «Гремио», за основную команду
которого сыграл 74 матча, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Летом 2016 года дебютировал в составе основной национальной сборной, тем же летом в составе олимпийской сборной завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически