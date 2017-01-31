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Даниэль Риккардо: Хэмилтону будет очень нелегко в новом сезоне

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо заявил, что гонщику «Мерседеса» Льюсу Хэмилтону в новом сезоне «Формулы-1» будет не легко.

«Думаю, мы сможем бороться с пилотами «Мерседеса». Если нам удастся добиться того прогресса, которого мы достигли в прошлом году, тогда Хэмилтону будет очень нелегко в 2017-м, поверьте мне», - сказал Риккардо.

Напомним, новый сезон «больших призов» стартует 24 марта в австралийском Мельбурне. 

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