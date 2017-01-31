Даниэль Риккардо: Хэмилтону будет очень нелегко в новом сезоне
Пилот «Ред Булла»
Даниэль Риккардо заявил, что гонщику «Мерседеса» Льюсу Хэмилтону в новом сезоне
«Формулы-1» будет не легко.
«Думаю, мы сможем бороться
с пилотами «Мерседеса». Если нам удастся добиться того прогресса, которого мы
достигли в прошлом году, тогда Хэмилтону будет очень нелегко в 2017-м, поверьте
мне», - сказал Риккардо.
Напомним, новый сезон
«больших призов» стартует 24 марта в австралийском Мельбурне.
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