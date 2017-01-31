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«Ливерпуль» - «Челси». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник, 31 января в матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Челси».

Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спор» проведет текстовую трансляцию этого поединка.

«Челси» с 55-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Ливерпуль» расположился на четвертой строчке, имея в активе на десять баллов меньше.

Напомним, команды уже встречались в нынешнем сезоне в рамках первого круга английской премьер-лиги и тогда победу одержали подопечные Юргена Клоппа со счетом 2:1.

Чемпионат Англии
23-й тур

Матч

Ливерпуль - Челси

Место и дата

31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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