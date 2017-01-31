«Ливерпуль» - «Челси». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)
Во вторник, 31 января
в матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Челси».
Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется
в 23:00 по московскому времени.
«Советский спор» проведет текстовую трансляцию этого
поединка.
«Челси» с 55-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Ливерпуль»
расположился на четвертой строчке, имея в активе на десять баллов меньше.
Напомним, команды уже встречались в нынешнем сезоне в рамках
первого круга английской премьер-лиги и тогда победу одержали подопечные Юргена
Клоппа со счетом 2:1.
Чемпионат Англии
23-й тур
Матч
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция
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