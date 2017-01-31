Указ Трампа не помешает иностранным спортсменам посещать турниры в США

Последние указы президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики не повлияют на участие иностранных спортсменов в соревнованиях на территории страны, сообщает AP со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Сообщается, что правительство страны и НОК начинают совместную работу по внедрению программы «ускоренного доступа» для спортсменов и официальных лиц на международные турниры США.

Напомним, новый указы Трампа ограничивают на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Ливии, Йемена, Сирии, Сомали и Судана.