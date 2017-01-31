Указ Трампа не помешает иностранным спортсменам посещать турниры в США
Последние указы
президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики не
повлияют на участие иностранных спортсменов в соревнованиях на территории
страны, сообщает AP со ссылкой на
Национальный олимпийский комитет.
Сообщается, что правительство страны и НОК начинают
совместную работу по внедрению программы «ускоренного доступа» для спортсменов
и официальных лиц на международные турниры США.
Напомним, новый указы Трампа ограничивают на 90 дней въезд в
страну граждан Ирака, Ирана, Ливии, Йемена, Сирии, Сомали и Судана.
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