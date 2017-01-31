Сергей Мяус: Надеюсь, от матча к матчу мы будем повышать качество игры

Главный тренер сборной России Сергей Мяус прокомментировал победу над командой Казахстана (9:2) в первом матче группового этапа чемпионата мира.

«Хотелось бы сказать, что матч проходил при переполненных трибунах, но увы. Говорят, что шведы так любят хоккей с мячом, что у них тысячи болельщиков, но, оказывается, не всегда так. Что касается матча, то мы сегодня дали игровое время всем хоккеистам в заявке, за исключением Романа Черных. По ходу встречи проводили ротацию в защите, пробовали «бортовиков», а два тайма провели по разным схемам. Можно сказать, что что-то получилось, а что-то нет, но чемпионат только начинается. Хотя хозяева, к примеру, свой матч уже сыграли на день раньше, что немного странно. Главное, мы победили, и, надеюсь, от матча к матчу мы будем повышать качество своей игры», - цитирует Мяуса официальный сайт ФХМР.