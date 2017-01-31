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Нестеров будет выступать в «Монреале» под 89-м номером

Источник:  ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии

Российский защитник, новичок «Монреаля» Никита Нестеров в новом клубе будет выступать под 89-м номером, сообщает пресс-служба канадской команды.

«Тампа» обменяла 23-летнего хоккеиста на канадского защитника «Канадиенс» Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта 2017 года.

В 36 матчах текущего сезона российский защитник набрал 12 (3+9) очков.В 2011 - 2013 годах Нестеров защищал цвета челябинского «Трактора» в КХЛ. 

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