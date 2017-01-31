Нестеров будет выступать в «Монреале» под 89-м номером
Российский защитник, новичок «Монреаля» Никита Нестеров в новом клубе будет выступать под 89-м номером, сообщает пресс-служба канадской команды.
Nikita! #89 #GoHabsGo pic.twitter.com/HclQobG2F3— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 30 января 2017 г.
«Тампа» обменяла 23-летнего хоккеиста на канадского защитника «Канадиенс» Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта 2017 года.
В
36 матчах текущего сезона российский защитник набрал 12 (3+9) очков.В 2011 -
2013 годах Нестеров защищал цвета челябинского «Трактора» в КХЛ.
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