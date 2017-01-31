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Кокорин оформил хет-трик, Лодыгин забил гол в мини-турнире (видео)

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Футболисты «Зенита» на сборе в Испании разделились на три команды и провели мини-турнир на половину поля, победу в котором одержала команда Александра Кокорина.

В рамках серии коротких матчей победителем становились те, кто забил наибольшее количество мячей. Лучшей командой стали «красные» — хет-трик оформил Александр Кокорин. В составе «желтых» отличился Юрий Жирков, в составе «синих» — Юрий Лодыгин. 


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