Кокорин оформил хет-трик, Лодыгин забил гол в мини-турнире (видео)

Футболисты «Зенита» на сборе в Испании разделились на три команды и провели мини-турнир на половину поля, победу в котором одержала команда Александра Кокорина.

В рамках серии коротких матчей победителем становились те, кто забил наибольшее количество мячей. Лучшей командой стали «красные» — хет-трик оформил Александр Кокорин. В составе «желтых» отличился Юрий Жирков, в составе «синих» — Юрий Лодыгин.



