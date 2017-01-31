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Главный скаут «Легии» перешел в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Манчестер Юнайтед» в РоссииКомментарии

Глава скаутской службы польской «Легии» Радослав Кухарски перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Для меня переход в «Манчестер Юнайтед» - большая честь. И в первую очередь я расцениваю его как оценку нашей успешной работы в «Легии», которой я очень горжусь. «Легия» - замечательный клуб, и в нем я получил развитие и в плане работы, и просто в человеческом плане. Переговоры с «Юнайтед» о возможном переходе шли с июня прошлого года, и вот, наконец, с 1 февраля я приступаю к своим обязанностям на «Олд Траффорд». Я хотел бы поблагодарить всех в «Легии» - своих помощников, игроков, тренеров, и особенно президента и спортивного директора клуба», - сказал Кухарски.

Напомним, Кухарски почти 10 лет проработал в «Легии» и теперь возглавил департамент манчестерского клуба по поиску талантов в странах Центральной и Восточной Европы. 

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