Жердев забил две шайбы «Спартаку» в третий раз за карьеру
Дубль нападающего «Торпедо» Николая Жердева во вчерашнем матче против «Спартака» (5:1) стал для его автора третьим в играх с красно-белыми.
13 ноября 2002 года в Сокольниках выступающий за ЦСКА 18-летний Жердев забросил третью и четвертую шайбы, что позволило армейцам победить 4:0.
25 сентября 2012 года в Сокольниках Жердев в форме «Атланта» забил два гола и отдал одну передачу, обеспечив своей команде победу 5:2.
Всего в КХЛ на счету Жердева пять дублей и один хет-трик.
Матч
Торпедо - Спартак - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы:
Жердев (Грачев, Эштон), 11:33 (1:0). Глазачев (Радил), 12:45 (1:1). Жердев (Рассказов, Баранцев), 26:50 (2:1). Аляев (Фролов, Даугавиньш), 40:29 (3:1 - бол.). Аляев (Фролов), 45:43 (4:1 - бол.). Мозер (Егоршев, Норман), 49:43 (5:1).
Место и дата
30 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция