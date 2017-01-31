Жердев забил две шайбы «Спартаку» в третий раз за карьеру

Дубль нападающего «Торпедо» Николая Жердева во вчерашнем матче против «Спартака» (5:1) стал для его автора третьим в играх с красно-белыми.

13 ноября 2002 года в Сокольниках выступающий за ЦСКА 18-летний Жердев забросил третью и четвертую шайбы, что позволило армейцам победить 4:0.

25 сентября 2012 года в Сокольниках Жердев в форме «Атланта» забил два гола и отдал одну передачу, обеспечив своей команде победу 5:2.

Всего в КХЛ на счету Жердева пять дублей и один хет-трик.