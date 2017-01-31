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Уэйтерс и Казинс признаны лучшими игроками недели в НБА

Источник:  NBAКомментарии

Защитник «Майами» Дион Уэйтерс и центровой «Сакраменто» Демаркус Казинс признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.

«Майами» на прошлой неделе победил во всех четырех встречах. Уэйтерс в среднем за игру набирал 23,3 очка, делал 5 передач и 4,5 подбора.

«Сакраменто» одержал три победы при одном поражении. Средние показатели Казинса за игру составляли 27,8 очка, 14,5 подбора, 6,0 передачи, 1,5 перехвата и 1,25 блок-шота.

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