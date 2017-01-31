Уэйтерс и Казинс признаны лучшими игроками недели в НБА
Защитник «Майами» Дион Уэйтерс и центровой
«Сакраменто» Демаркус Казинс признаны лучшими игроками минувшей
недели в НБА.
«Майами» на прошлой неделе победил во всех четырех
встречах. Уэйтерс в среднем за игру набирал 23,3 очка, делал 5 передач и 4,5
подбора.
«Сакраменто» одержал три победы при одном
поражении. Средние показатели Казинса за игру составляли 27,8 очка, 14,5
подбора, 6,0 передачи, 1,5 перехвата и 1,25 блок-шота.
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