Уэйтерс и Казинс признаны лучшими игроками недели в НБА

Защитник «Майами» Дион Уэйтерс и центровой «Сакраменто» Демаркус Казинс признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.

«Майами» на прошлой неделе победил во всех четырех встречах. Уэйтерс в среднем за игру набирал 23,3 очка, делал 5 передач и 4,5 подбора.

«Сакраменто» одержал три победы при одном поражении. Средние показатели Казинса за игру составляли 27,8 очка, 14,5 подбора, 6,0 передачи, 1,5 перехвата и 1,25 блок-шота.