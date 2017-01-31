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«Адмирал» покинул Владивосток. Как минимум на месяц

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Адмирал» матчем в Новокузнецке против местного «Металлурга» начинает выездное турне по маршруту Новокузнецк – Новосибирск – Омск – Ярославль – Москва – Подольск.

2 февраля моряки сыграют против «Сибири», 4-го – с «Авангардом», после чего получат четыре выходных. Готовиться к встречам с «Локомотивом», московским «Динамо» и «Витязем» команда Александра Андриевского планирует в Московской области, на Новой Риге.

Во Владивосток «Адмирал» вернется к третьему матчу первого раунда плей-офф, который состоится 26 февраля. Но лишь в том случае, если сохранит место в кубковой восьмерке.

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