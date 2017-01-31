Пато стал одноклубником Витселя, поражение «Спартака» в КХЛ и отставка Черышева. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает начать день с главных новостей утра вторника.
1. Московский «Спартак» проиграл «Торпедо» в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
2. Экс-форвард «Челси», «Милана» и сборной Бразилии Алешандре
Пато стал одноклубником Акселя Витселя, перейдя из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
3. Генеральный директор «Мордовии» Владимир Бибиков и главный тренер Дмитрий Черышев отправлены в отставку.
4. Сборная России по хоккею с мячом в первом туре группового
этапа чемпионата мира разгромила команду Казахстана.
5. «Лас-Пальмас»
одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве по ходу матча «Валенсией».
6. «Витория» нанесла «Бенфике» второе поражение в сезоне
чемпионата Португалии.
7. Глава скаутской службы польской «Легии» Радослав Кухарски
перешел в «Манчестер Юнайтед».
8. «Зенит» близок к приобретению полузащитника голландского
ПСВ Дэйви Проппера.
9. Александр Кокорин оформил хет-трик, а Юрий Лодыгин забил
гол в мини-турнире.
10. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.
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