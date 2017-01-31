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Пато стал одноклубником Витселя, поражение «Спартака» в КХЛ и отставка Черышева. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. Московский «Спартак» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

2. Экс-форвард «Челси», «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато стал одноклубником Акселя Витселя, перейдя из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

3. Генеральный директор «Мордовии» Владимир Бибиков  и главный тренер Дмитрий Черышев отправлены в отставку.

4. Сборная России по хоккею с мячом в первом туре группового этапа чемпионата мира разгромила команду Казахстана.

5. «Лас-Пальмас» одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве по ходу матча «Валенсией».

6. «Витория» нанесла «Бенфике» второе поражение в сезоне чемпионата Португалии.

7. Глава скаутской службы польской «Легии» Радослав Кухарски перешел в «Манчестер Юнайтед».

8. «Зенит» близок к приобретению полузащитника голландского ПСВ Дэйви Проппера.

9. Александр Кокорин оформил хет-трик, а Юрий Лодыгин забил гол в мини-турнире.

10. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

Видео дня: Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали

Блог дня: Почему переход Ивановича в «Зенит» не так крут, как вы думаете

Цитата дня: «Больше не хочу выступать за «Лестер», Раньери предал меня», - Нападающий «лис», Леонардо Ульоа.

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