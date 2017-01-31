Грайсс согласовал с «Айлендерс» новый трехлетний контракт

Голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс договорился с клубом о продлении контракта. Новое соглашение рассчитано на три года и десять миллионов долларов.

Грайсс выступает за «Айлендерс» с 2015 года и в прошлом сезоне помог «островитянам» выиграть первую с 1993 года серию плей-офф.

В нынешнем сезоне 31-летний немец стал первым номером команды после того, как 31 декабря клуб выставил на драфт отказов словака Ярослава Халака.

На счету Грайсса 14 побед в 25 матчах, 92,8 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,25.

Добавим, что до перехода в «Айлендерс» голкипер играл в системе «Сан-Хосе» (2006-2013), «Финикса» (2013-2014) и «Питтсбурга» (2014-2015).