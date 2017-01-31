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«Рейнджерс» продлили контракт с Виньо на два года

Источник:  New York PostКомментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо продлил контракт с клубом на два года, сообщает New York Post.

55-летний уроженец Квебека руководит командой четвертый сезон. В предыдущих трех – «Рейнджерс» неизменно выходили в плей-офф, а в 2014 году дошли до финала, где проиграли «Лос-Анджелесу».

В 295 матчах под руководством Виньо «Рейнджерс» одержали 175 побед при 81 поражении в основное время и 23 поражениях в овертайме или по буллитам.

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» занимают четвертое место в Столичном дивизионе, отставая на два очка от «Питтсбурга» и на пять – от «Коламбуса».

Добавим, что «Рейнджерс» – третий клуб в тренерской карьере Виньо в НХЛ. До этого он работал в «Монреале» (1997-2001) и «Ванкувере» (2006-2013), с которым дошел до финала Кубка Стэнли в 2011 году.

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