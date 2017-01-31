«Шальке» не отпустил Колашинаца в «Челси»

Защитник Сеад Колашинац доиграет сезон в «Шальке». Немцы отказались продавать 23-летнего игрока обороны сборной Боснии и Герцеговины в «Челси» за шесть месяцев до истечения срока его контракта, сообщает Calciomercato.com.

Теперь лидеру премьер-лиги придется подождать до лета, что повышает шансы «Ювентуса», который также претендует на Колашинаца. При этом по данным издания, у игрока есть договоренность с «Челси», и он был готов присоединиться к команде Антонио Конте уже сейчас.

Ожидается, что защитник, который может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре, не будет продлевать контракт с «Шальке».

Колашинац играет в «Шальке» с 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету два гола и четыре результативные передачи в 14 матчах бундеслиги.