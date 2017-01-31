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Раноккиа, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Халл Сити»

Источник:  Calciomercato.comКомментарии

Защитник «Интера» Андреа Раноккиа проведет вторую половину сезона в Англии.

По данным Calciomercato.com, «Халл Сити» договорился с итальянским клубом об аренде 28-летнего игрока обороны и взял на себя расходы по зарплате защитника.

В понедельник Раноккиа вылетел в Англию на медобследование, после которого будет официально объявлено о его переходе.

В нынешнем сезоне Раноккиа провел пять матчей в серии A, а в новом году ни разу не выходил на поле.

Отметим, что этой зимой сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Зенита», однако на прошлой неделе появилась информация о том, что итальянец отказался переезжать в Россию.

Добавим, что «Халл» занимает предпоследнее место в премьер-лиге, отставая на два очка от 17-го места, которое дает право остаться в элите.

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