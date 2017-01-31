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В столице пройдет выставка Moscow Dive Show

Источник:  Лента.РуКомментарии

Москва примет крупнейшую в России и Восточной Европе выставку, посвященную дайвингу — Moscow Dive Show, пишет «Лента.ру».

Мероприятие пройдет со 2 по 5 февраля в выставочном центре «Сокольники», павильоны 4 и 4.1. Афиша доступна на официальном сайте выставки.

Для детей будет создана отдельная научно-развлекательная зона. Также в рамках выставки будет работать лекторий, где можно будет послушать лучших инструкторов по дайвингу и фридайвингу.

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