В столице пройдет выставка Moscow Dive Show

Москва примет крупнейшую в России и Восточной Европе выставку, посвященную дайвингу — Moscow Dive Show, пишет «Лента.ру».



Мероприятие пройдет со 2 по 5 февраля в выставочном центре «Сокольники», павильоны 4 и 4.1. Афиша доступна на официальном сайте выставки.



Для детей будет создана отдельная научно-развлекательная зона. Также в рамках выставки будет работать лекторий, где можно будет послушать лучших инструкторов по дайвингу и фридайвингу.