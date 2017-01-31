Минаков и Мальдонадо проведут свои бои 23 февраля в Химках

Как стало известно «Советскому спорту», турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 59 состоится в Химках 23 февраля.

В рамках этого шоу свой бой проведет бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков. Его соперником станет американец Ди Джей Линдерман. Также в этот день выступит бразилец Фабио Мальдонадо. Он подерется с представителем Таджикистана Абдул-Хамида Давлятова.

Напомним, что Минаков провел за свою карьеру в ММА 18 поединков, в которых одержал победы. Линдерман имеет в своем активе 20 побед и 11 поражений. Он занимает 77-ю строчку в мировом рейтинге тяжеловесов, в то время как россиянин находится на 19-й.