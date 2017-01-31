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Пайе не общался с партнерами по «Вест Хэму» около двух месяцев

Источник:  Goal.comКомментарии

Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан заявил, что бывший полузащитник команды Димитри Пайе не разговаривал с партнерами по команде на протяжении восьми недель перед уходом из клуба.

«Последние шесть-восемь недель он не общался ни с кем из команды, – приводит BBC слова Салливана. – За едой он садился в угол и замыкался в себе. Хотя раньше он был энергичным и довольным, жал всем руки перед игрой.

То ли это была такая тактика, то ли в его настроении что-то поменялось. Команда хотела, чтобы он ушел. Тренер, хотя и с неохотой, признавал, что ему надо уйти.  И хотя мы не хотели его отпускать, мы не можем идти против единодушного мнения команды и тренера.

Вести переговоры с «Марселем» было очень трудно. Им повезло, что мы приняли предложение в размере 25 миллионов фунтов. Думаю, он стоит больше. Но игрок не получит зарплату за январь, так что это еще 400-500 тысяч, которые мы заработаем».

Напомним, в воскресенье Пайе вернулся в «Марсель», за который играл в 2013-2015 годах.

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