Понтус Вернблум: Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака»
Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от весеннего отрезка чемпионата России по футболу.
- Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы догнать «Спартак». К сожалению, не все в наших руках, поэтому нам остается сосредоточиться на наших матчах. Надеюсь, что соперники тоже будут спотыкаться.
Я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака». Для меня главное, чтобы мы побеждали. Если этого не случится, тогда будет провал.
Они всегда закупаются, а мы редко, но при этом нам удается побеждать в чемпионате. Посмотрим, какой будет итог сезона, и тогда сделаем выводы, до развязки еще очень много времени, - цитирует Вернблума агентство ТАСС.
Напомним, ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков.