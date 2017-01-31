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Понтус Вернблум: Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от весеннего отрезка чемпионата России по футболу. 

- Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы догнать «Спартак». К сожалению, не все в наших руках, поэтому нам остается сосредоточиться на наших матчах. Надеюсь, что соперники тоже будут спотыкаться.

Я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака». Для меня главное, чтобы мы побеждали. Если этого не случится, тогда будет провал.

Они всегда закупаются, а мы редко, но при этом нам удается побеждать в чемпионате. Посмотрим, какой будет итог сезона, и тогда сделаем выводы, до развязки еще очень много времени, - цитирует Вернблума агентство ТАСС.

Напомним, ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков.







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