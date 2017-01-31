Энди Кэрролл: Уход Пайе сплотил «Вест Хэм»

Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл высказался о ситуации с переходом Димитри Пайе в «Марсель».

29-летний полузащитник отказался играть за «молотобойцев» и в воскресенье вернулся во французский клуб, который заплатил за трансфер 25 миллионов фунтов.

«Думаю, в этой ситуации команда проявила себя фантастически, мы сплотились, – приводит слова Кэрролла официальный сайт «Вест Хэма». – Мы все друзья и понимаем, что это значит.

Все, что происходило, показало, что у нас есть команда, мы объединены и держимся вместе. Когда выходим на поле, мы все хотим биться друг за друга».

Пайе не общался с партнерами по «Вест Хэму» около двух месяцев