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Владимир Драчев: Я бы взял Логинова на чемпионат мира

Источник:  RT на русскомКомментарии

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев подвел итоги чемпионата Европы по биатлону, который завершился в Польше.

- Понятно, что на чемпионат Европы сильнейшие биатлонисты не приезжают. Все они сейчас заняты подготовкой к грядущему чемпионату мира, в то время как в Польше соревновались в основном вторые составы да молодёжь. Но тренерский штаб сборной России в этот раз решил усилить команду людьми, выступающими и на КМ, — Дмитрием Малышко, Евгением Гараничевым. В итоге они смотрелись даже слабее того же Александра Логинова. Остальные сборные привезли не самые сильные составы, вы правы.

В ситуации с Логиновым тренеры сборной должны все хорошенько взвесить. Дело в том, что до начала чемпионата осталось не так много времени, и наверняка уже есть планы, кто какую гонку побежит. Так что вопрос заключается не в том, брать Логинова или нет, а в том, будет ли он там выступать. Если Логинов сейчас приедет в первую сборную, то кого-то придется оттуда убирать.

Мы не можем сравнить Логинова и членов первой сборной. Александр не бежал на этапах Кубка мира. Кто знает, как бы он там выглядел? Но если вы хотите услышать моё мнение, то я бы взял Логинова на чемпионат мира. Парень выступил очень хорошо. Может, появилась бы возможность поставить его на одну из гонок, - заявил Драчев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене.

Ранее Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина. 

Рикко Гросс: Сейчас не тот момент, чтобы вызывать на Кубок мира Логинова

Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января

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