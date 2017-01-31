Сметная стоимость стадиона на Крестовском острове составляет 41,7 млрд рублей
Комитет по
строительству Петербурга объявил официальную стоимость стадиона на Крестовском
острове.
- Сметная стоимость стадиона на Крестовском острове с учетом
двух последних контрактов с генподрядчиком, компанией «Метрострой»,
на 3 млрд рублей (декабрьские договоры на 952 млн и 2,07 млрд рублей) составляет
41,7 млрд рублей, - говорится в сообщении пресс-службы комитета по
строительству.
Петербуржцев наконец-то радует стадион
Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены,
объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был
введен в эксплуатацию. Комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с
«Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью
почти в три миллиарда рублей. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года.
Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
Как выглядит новый стадион в Петербурге сейчас:
Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали