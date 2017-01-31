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Сметная стоимость стадиона на Крестовском острове составляет 41,7 млрд рублей

Источник:  Комитет по градостроительству Санкт-ПетербургаКомментарии

Комитет по строительству Петербурга объявил официальную стоимость стадиона на Крестовском острове.

- Сметная стоимость стадиона на Крестовском острове с учетом двух последних контрактов с генподрядчиком, компанией «Метрострой», на 3 млрд рублей (декабрьские договоры на 952 млн и 2,07 млрд рублей) составляет 41,7 млрд рублей, - говорится в сообщении пресс-службы комитета по строительству.

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Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года.

Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

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