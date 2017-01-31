Юлиан Дракслер: У нас с «ПСЖ» похожие цели

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер считает, что выбрал правильный клуб в стремлении выиграть титулы уже в этом сезоне.

«Я уверен, что принял верное решение, – приводит FourFourTwo слова немца. – У этого клуба огромный потенциал. Он приобрел серьезное уважение за последние годы.

У нас похожие цели. Как и клуб, я хочу расти. Мы намерены выйти на европейский топ-уровень и сейчас на правильном пути. Мы точно можем добиться этих целей».

Напомним, по ходу нынешнего сезона 23-летний Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга». В четырех матчах за французский клуб полузащитник забил два гола.

Добавим, что «ПСЖ» занимает третье место в национальном чемпионате, отставая на три очка от лидирующего «Монако». Также действующие чемпионы Франции продолжают выступление в Кубке страны, Кубке лиги и Лиге чемпионов.