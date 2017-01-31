Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юлиан Дракслер: У нас с «ПСЖ» похожие цели

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер считает, что выбрал правильный клуб в стремлении выиграть титулы уже в этом сезоне.

«Я уверен, что принял верное решение, – приводит FourFourTwo слова немца. – У этого клуба огромный потенциал. Он приобрел серьезное уважение за последние годы.

У нас похожие цели. Как и клуб, я хочу расти. Мы намерены выйти на европейский топ-уровень и сейчас на правильном пути. Мы точно можем добиться этих целей».

Напомним, по ходу нынешнего сезона 23-летний Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга». В четырех матчах за французский клуб полузащитник забил два гола.

Добавим, что «ПСЖ» занимает третье место в национальном чемпионате, отставая на три очка от лидирующего «Монако». Также действующие чемпионы Франции продолжают выступление в Кубке страны, Кубке лиги и Лиге чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Энди Кэрролл: Уход Пайе сплотил «Вест Хэм»Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл высказался о ситуации с переходом Димитри Пайе в «Марсель».Пайе не общался с партнерами по «Вест Хэму» около двух месяцевСовладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан заявил, что бывший полузащитник команды Димитри Пайе не разговаривал с партнерами по команде на протяжении восьми недель перед уходом из клуба.Нападающий «Марселя» перешел в «Милан» (фото)Форвард Лукас Окампос на правах аренды перешел из «Дженоа» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.Димитри Пайе: Начал борьбу с «Вест Хэмом» давно, мне было некомфортно в этом клубеНовичок «Марселя» Димитри Пайе, перешедший во французский клуб из «Вест Хэма», рассказал, что давно планировал покинуть лондонский клуб.«Реал» предложил услуги Бензема «Арсеналу» и «Челси»Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение избавиться от французского форварда Карима Бензема.Президент «Лас Пальмаса»: Завтра Хесе будет представлен игроком нашего клубаПрезидент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплатуПерешедший из «Вест Хэма» в «Марсель» полузащитник Димитри Пайе был вынужден вернуть бывшему клубу зарплату за январь, сообщает Sky sports.Мамаду Сахо: Мог бы вновь стать игроком «ПСЖ», почему нет?Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо, который перестал проходить в основу английского клуба, порассуждал на тему возвращения во французский чемпионат, а также оценил свое положение.«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба французского клуба.Гол Силвы на 92-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с «ПСЖ»Гол Силвы на 92-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с «ПСЖ»В матче 22-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Монако». Итоговый счет встречи – 1:1.Лига 1. 22-й тур. «Ницца» обыграла «Генгам», «ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Окампос близок к переходу в «Милан»Полузащитник Лукас Окампос, который принадлежит «Марселю» и выступает за «Дженоа» на правах аренды, может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Сент-Этьен» разгромил «Тулузу»Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Этьена».«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате ФранцииМатч 22-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ниццы».Пайе перейдет в «Марсель» за 25 миллионов фунтов«Вест Хэм» и «Марсель» согласовали сумму трансфера полузащитника лондонского клуба Димитри Пайе.«Бордо» на выезде обыграл «Нанси»Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бордо».«Лион» дома уступил «Лиллю»Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лиллем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лилля».Ультрас «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Монако»Ультрас «Пари Сен-Жермен» грозят бойкотировать матч 22-го тура лиги 1 с «Монако» в связи с проблемой посещения «Парк де Пренс» для некоторых представителей группировки Paris Ultras Collective (CUP), сообщает ESPN FC.«Марсель» предложил за Пайе 32 миллиона евроПолузащитник сборной Франции Димитри Пайе может все же перейти из «Вест Хэма» в «Марсель» в зимнее трансферное окно.Венгер нашел замену Санчесу, а Конте задумал обмен. Обзор трансферных слуховВенгер нашел замену Санчесу, а Конте задумал обмен. Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.
Главные новости
Бобслей
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года
Футбол
Жозе Моуринью сравнил себя с иконой
Футбол
Сегодня клубы РФПЛ проведут 6 контрольных матчей
Биатлон
Анастасия Меркушина: Поляки просто перепутали трек, и вместо музыки поставили гимн России
Футбол
Сметная стоимость стадиона на Крестовском острове составляет 41,7 млрд рублей
Биатлон
Владимир Драчев: Я бы взял Логинова на чемпионат мира
Футбол
Понтус Вернблум: Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака»
Футбол
Пайе не общался с партнерами по «Вест Хэму» около двух месяцев
MMA
Минаков проведет бой 23 февраля в Химках
Футбол
Раноккиа, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Халл Сити»
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Юлиан Дракслер
Юлиан Дракслервсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости